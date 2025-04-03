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CHP İl Başkanı Mustafa Bak: 'Kardeşlik İçerisinde Yaşıyoruz'

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CHP İl Başkanı Mustafa Bak, Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, kardeşlik ve birlik vurgusunu ön plana çıkardı. Bak, gençlere yönelik saldırılara dikkat çekerek, milletin huzuruna yönelik tehditlere karşı durulması gerektiğini belirtti.

CHP İl Başkanı Mustafa Bak, "Bizler bu topraklarda yıllardır kardeşlik içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış milletiz." dedi.

CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen ve Maraş Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Bak, CHP İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasındaki stant görevlisinin bıçakla yaralandığını hatırlattı.

Olayın sadece gençlere yönelik olmadığını ifade eden Bak, "Bizler bu topraklarda yıllardır kardeşlik içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış milletiz. İki tane aklı eksiği kullanarak burada bu milletin huzurunu, geleceğini, cumhuriyetin temel değerlerine saldırı gerçekleştirmeyi bundan sonra akıllarından çıkarsınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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