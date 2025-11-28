CHP, İktidara Geldiğinde Enerji Politikalarını Değiştirecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "İktidara geldiğimizde öncelikle elektrik iletim sisteminin özelleştirme sürecini durduracağız. Elektrik üretim, dağıtım ve faturalandırılmasında kamunun payını arttıracağız. Sektör denetimlerini arttıracağız, maliyetleri düşüreceğiz ve yandaş şirketlere bağlanan hortumları keseceğiz, kamu kaynaklarını vatandaşlarımıza aktaracağız. Bu yolla faturaları kalıcı olarak düşüreceğiz. Kar odaklı hizmet yerine eşit, erişilebilir ve ihtiyaç sahibini önceleyen destekleyen bir kamusal hizmet güvencesini sağlayacağız. CHP iktidarında herkesin ucuz, temiz ve güvenli enerjiye ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, delegelere CHP'nin yeni parti programında enerji politikalarına ilişkin bilgi verdi. Yavuzyılmaz konuşmasında şunları söyledi:

"İktidara geldiğimizde yoksul haneler başta olmak üzere herkesin enerjiye kolaylıkla ulaşmasını sağlayacağız. Peki nasıl? Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler, geriye kalan sadece yüzde 17'sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü, elektrik perakende satışının yine yüzde 100'ünü aynı özel şirketler yapıyor. Yani AKP eliyle bazı şirketler enerji alanında adeta kartel olmuş durumda. Geriye bir tek elektrik iletim sistemi kalıyor o da özelleştirme sürecinde. Sonuç; vatandaşın faturası kabardıkça kabarıyor. Çözüm; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi.İktidara geldiğimizde öncelikle elektrik iletim sisteminin özelleştirme sürecini durduracağız. Elektrik üretim, dağıtım ve faturalandırılmasında kamunun payını arttıracağız. Sektör denetimlerini arttıracağız, maliyetleri düşüreceğiz ve yandaş şirketlere bağlanan hortumları keseceğiz, kamu kaynaklarını vatandaşlarımıza aktaracağız. Bu yolla faturaları kalıcı olarak düşüreceğiz. Kar odaklı hizmet yerine eşit, erişilebilir ve ihtiyaç sahibini önceleyen destekleyen bir kamusal hizmet güvencesini sağlayacağız. CHP iktidarında herkesin ucuz, temiz ve güvenli enerjiye ulaşmasını sağlayacağız.

"Nadir toprak elementleri Türkiye'nin geleceği için ortak, stratejik bir hazinedir"

İktidara geldiğimizde nadir toprak elementlerinin üretiminden işlenmesine kadar tüm süreçleri Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Nadir toprak elementleri Türkiye'nin geleceği için ortak, stratejik bir hazinedir. Havacılık, sanayi, uzay savunma, biyomedikal alanlarında kullandığımız nadir toprak elementleri adeta geleceğin madenleri konumunda. Bu kaynakların işletilmesinin yabancı ülkelere veya şirketlere devredilmesine izin verilemez. Başta Eskişehir Beylikova olmak üzere Türkiye'de tüm nadir toprak elementi rezervlerinin üretim planlamasını çevresel ve sağlık etki değerlendirmesiyle birlikte yapacağız. Rezervlerin çıkartılması, rafinasyonu ve ileri teknoloji süreçleri Türkiye'de yapılacak. Nadir toprak elementleriyle ilgili tüm anlaşmalar TBMM'nin onayından geçecek. Kamuoyu her aşamada şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Milli servetimiz olan nadir toprak elementlerimiz yenilenebilir enerji dönüşümü ve savunma sanayimizin yerli altyapısının güçlendirilmesinde bu amaçlarla Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edecek şekilde kullanılacak.

Aynı zamanda tüm Türkiye'yi antidepresan kullanmak zorunda bırakan AKP'nin berbat bir uygulaması var. Minicik çocukları sabah karanlığında okula gitmek zorunda bırakan, insanın fizyolojik saatini bozan, sağlığını ortadan kaldıran bir tasarruf da ortaya çıkarmayan kalıcı yaz saati uygulaması CHP iktidarı geldiğinde hemen ertesi gününde kaldırılacak.