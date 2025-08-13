CHP HSK'ya İddialara İlişkin Şikayet Dilekçesi Sundular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde, "İBB davası borsası oluşturulduğuna" yönelik iddiaları üzerine hazırladıkları şikayet dilekçesini Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) teslim ettiklerini bildirdi.

Çiftci, HSK önünde yaptığı açıklamada, teslim ettikleri dilekçe ekinde, ellerindeki delilleri de sunduklarını belirtti.

Hakim ve Savcılar Kuruluna çağrılarının açık ve net olduğunu dile getiren Çiftci, şunları kaydetti:

"Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikayet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği çok açıktır. Tüm HTS, baz ve güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri ve yazışmaları incelenmelidir, bu deliller toplanmalıdır. 'İBB kumpas borsası' olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve çökertin. CHP olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok açıktır."