CHP HSK Seçiminde Hukuksuzluk İddiasında Bulundu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üye seçilecek. Seçimin hukuksuz olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Kendi icat ettiğiniz yöntemlerle anayasayı ihlal ediyorsunuz. Bu içtüzük ihlalini yarın sizin seçtiğiniz Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu memlekette demokrasi, hukuk varsa AYM bunu iptal edecek. CHP grubuna sesleniyorum; biz bugüne kadar bu memlekette demokrasiden, adaletten, hukuktan yana olduk. Bu kadar açık hukuksuzluğa tanık olmuyoruz. Sizi bunlarla baş başa bırakıyoruz" dedi. Günaydın'ın konuşmasının ardından CHP grubu Genel Kurul salonunu terk etti.

CHP grubu, geçtiğimiz hafta toplanan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin ad çekme yöntemi yerine tekrar oylamayı talep etmesi nedeniyle, hukuki olmadığını bu nedenle Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

"Buradan seçeceğimiz isimlerin üstünde toplu iğne kadar leke olmaması gerekir"

Komisyondaki hukuksuzluğa dikkat çeken Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin şunları söyledi:

"Üçüncü turda yeterli sayı oluşmadığı takdirde en yüksek oyu alan iki aday arasından kura çekilir' diyor. İki aday arasından kura çekmediniz, yeniden sandık getirdiniz. 159. maddede bu hüküm nerede var? Size, değiştirdiğiniz anayasa maddesine sadakatle davranmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu anayasa hepimizi bağlıyor. Yargı bağımsız olmalı, tarafsız olmalı. Ama zehirli bir ağacın meyvesinin mutlaka zehirli olacağını unutmayınız. Bu komisyon raporu derhal Karma Komisyona iade edilmek zorundadır, tekrar bu seçimler yapılmalıdır. İlk iki turda seçilen arkadaşlarımıza diyecek bir şeyimiz yok çünkü onlar anayasanın aradığı çoğunluğu hakederek kazandılar ama orada ısrarla Sayın Başkana 'CHP'nin tekliflerini kabul etmediniz hiç olmazsa kendi uygulamak istediğiniz usule uygun hareket edin. Tekrar sandık koyup seçim yapamazsınız' dedik. Ama bizi dinleyen olmadı. Buradan 86 milyona seslenmekle yükümlüyüz; iktidar mensupları kendi değiştirdikleri anayasa maddesine uygun hareket etmiyor. Siz bu yanlışla Genel Kurul'da bu yönde tutum belirleyerek bu suça ortak olmayın. Buradan seçeceğimiz isimlerin üstünde toplu iğne kadar leke olmaması gerekir."

"Bir hakimin cübbesinde üç şey olmamalıdır; cebi, düğmesi, rozeti"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şu ifadelere yer verdi:

Hakim ve Savcılar Kurulu; hakim ve savcıların mesleğe kabulü, ataması, nakledilmesi, onlara geçici yetki verilmesi, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme hakkında karar alıyor. Yani siz eğer bu memlekette bağımsız bir yargı istiyorsanız HSK'yı adaletle kurmak zorundasınız. Başka bir deyişle HSK'ya yaklaşma biçiminiz memlekette adalet konusundaki muradınızı da ortaya koyar. 2017'de bir anaysa değişikliği yaptınız. 2017'den bu yana bu memleketin hiçbir değeri iyiye gitmiyor. 13 kişiden oluşturduğunuz HSK'yı bunun 4'ünü partili cumhurbaşkanı atadı bir de Adalet Bakanı, bir de müsteşarı geriye kalan 7 kişiyi de Meclis seçsin dediniz. İktidar bloku seçsin, dışarıya bir tane aday kalmasın. Böylece biz hakim ve savcılar üzerinden siyaseti dizayn edelim, yargıyı araçsallaştıralım. Geldiğiniz tablo budur. Bir hakimin cübbesinde üç şey olmamalıdır; cebi, düğmesi, rozeti olmamalıdır. Siz 23 bin hakim savcıya üçünü de maalesef taktınız.

Kendi icat ettiğiniz yöntemlerle anayasayı ihlal ediyorsunuz. Bu içtüzük ihlalini yarın sizin seçtiğiniz Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu memlekette demokrasi, hukuk varsa AYM bunu iptal edecek. CHP grubuna sesleniyorum; biz bugüne kadar bu memlekette demokrasiden, adaletten, hukuktan yana olduk. Bu kadar açık hukuksuzluğa tanık olmuyoruz. Sizi bunlarla baş başa bırakıyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Tutumumda bir değişiklik yoktur" diyerek seçim gündemine geçti.