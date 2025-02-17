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CHP Heyeti Van'da DEM Parti'yi Ziyaret Etti

CHP Heyeti Van'da DEM Parti'yi Ziyaret Etti
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır liderliğindeki CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunarak kayyum atanmasına tepki gösterdi ve demokrasi ile hukuk vurgusu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Başarır ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan ve DEM Parti'nin ildeki yöneticileriyle görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, Van Büyükşehir Belediyesine "kayyum atanması"na tepki gösterdi.

Van halkının iradesi için kente geldiklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:

" Demokrasi, hukuk, bir hakkın teslimi için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Bu, sadece Van'ın sorunu değil 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, Anayasa'yı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak ülkede hiçbir seçimin artık anlamı olmaz. Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Susarsak herkesin kapısı bir gün sabah 06.00'da çalınır. Bu yüzden demokrasi, hukuk, adalet için hep beraber olacağız. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız."

Heyet, açıklamanın ardından Maraş Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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