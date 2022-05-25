CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi - Haberler

CHP heyeti Batman'da partililerle görüştü.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de bulunduğu heyet bir otelde partililerle bir araya geldi.

Tüzün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin Meclis grubunda 11 komisyon, genel merkezde 7 komisyonunun olduğunu belirterek, bu komisyonların 81 ilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda "saha çözüm masası" adı altında bir yeni komite kurulduğunu ifade eden Tüzün, 9 ilde bu doğrultuda çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Batman ziyaretlerinin bununla sınırlı kalmayacağını 3 ay boyunca kentte temaslarda bulunacaklarını dile getiren Tüzün, "Daha fazla inanç içerisindeyiz. Bu dönem başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm MYK üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak iktidar olacağımıza inandık ve bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.

Tüzün, dün Erzurum'da başlattıkları bu çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.