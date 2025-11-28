Haberler

CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel liderliğindeki heyet, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek mozolesine çelenk bıraktı.

Heyette genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri ve partililer yer aldı.

Yücel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım. CHP'mizin 39. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan CHP'yi ilke ve devrimleriniz ışığında daha da ileriye taşımak için hiç durmadan çalışıyoruz. Demokrasi ve adaletten sapmadan, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, millet iradesine yönelen tüm saldırıları bertaraf etmek için dimdik ayaktayız. Milletimizle birlikte güzel ülkemizi, cennet vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'i kuran iradeniz, bugün verdiğimiz mücadelede bizlere rehber olmaya devam ediyor. Hiç şüphesiz bizim mücadelemiz de başarıya ulaşacak. Demokratik bir ülkede kimsenin kendisini öteki hissetmediği, 85 milyon vatandaşımızın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'nin sözünü huzurunuzda bir kez daha veriyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
