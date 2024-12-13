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CHP Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

CHP Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplantısında, parti programının güncellenmesi ve üyelerin katkılarının alınması amacıyla çalışmalar yapıldı. İlçe başkanı Şener Geçit, toplantının önemine değinerek daha güçlü bir parti programı oluşturmanın hedeflendiğini ifade etti.

CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, başkanlığında yapılan toplantıdaki konuşmasında, parti programının güncellenmesi ve parti üyelerinin bu süreçteki katkılarının alınması amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.

Toplantıyı partinin geleceğine yön verecek önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Geçit, "Üyelerin katılımı ile daha güçlü parti programı oluşturulması hedefleniyor. Bizler de elimizden geldiğince bu çalışmalara destek olma gayretindeyiz. Toplantıda ayrıca ilçemizi ilgilendiren sorunlar ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunacağız." dedi.

Toplantıda ilçe sorunları ve güncel konuların görüşülmesinin ardından kurul üyelerine yönelik CHP parti programının yenilenmesi ile ilgili olarak anket çalışması yapıldı.

Toplantıya eski CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kesen ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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