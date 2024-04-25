CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Geçit, Geçit ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Demokratik, huzurlu ve sakin bir seçim sürecini hep beraber atlattık. Sizlere de sağduyulu davranışlarınızdan ötürü teşekkür ederim. Bundan sonra artık Havza Belediye Başkanı olarak toplumun her kesimine eşit mesafede olacağım ve çalışmalarımızı bu düstur üzerine şekillendireceğiz." dedi.

Geçit de İkiz'i tebrik ederek, "Sıkıntısız ve huzurlu bir seçim süreci yaşadık. Sayın Başkanımıza sağduyulu yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Havza'mız için yapılacak çalışmalarda bizler de elimizden geldiğince başkanımızın yanındayız. Önceliğimiz Havza." diye konuştu.

CHP'nin Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban ise İkiz'i tebrik ederek, "Güzel ve demokratik ortamda yapılan seçimlerde rakibim Havza Belediye Başkanı oldu. Eminim Sayın Murat İkiz, tecrübe ve çalışkanlığı ile Havza'mıza güzel hizmetler yapacaktır. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.