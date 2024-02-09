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CHP Havza Belediye Başkan Adayı Ertaş Çoban Açıklandı

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31 Mart 2024 Mahalli İdare Seçimlerinde CHP Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban olarak açıklandı. Çoban, adaylığı ile ilgili evrakları CHP Havza İlçe Başkanlığına teslim etti. CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Çoban'ı tebrik ederek, 'Adayımıza başarılar diliyorum. CHP teşkilatı olarak adayımızın yanındayız. Seçimlere kadar ilçe genelinde çalmadık kapı bırakmadan azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan itibarıyla Havza liyakatli bir yönetim ile buluşacak.' dedi. Çoban ise Geçit'e teşekkür ederek, 'Projelerimizle Havza'yı bölgenin en özel ve en gelişmiş şehri yapacağız. Hiçbir engel, hiçbir güç Havza'ya hizmetimize engel olamayacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.' diye konuştu. 1979 yılında Havza'da doğan Çoban, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü de bitiren Çoban, ADD Havza Şube Başkanlığı, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı ile çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Bazı radyo kanallarında program yapan Çoban, 2015-2019 yıllarında CHP Havza İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü. Çoban, evli ve bir çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Mahalli İdare Seçimlerinde CHP Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban olarak açıklandı.

Çoban, adaylığı ile ilgili evrakları CHP Havza İlçe Başkanlığına teslim etti.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Çoban'ı tebrik ederek, "Adayımıza başarılar diliyorum. CHP teşkilatı olarak adayımızın yanındayız. Seçimlere kadar ilçe genelinde çalmadık kapı bırakmadan azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan itibarıyla Havza liyakatli bir yönetim ile buluşacak." dedi.

Çoban ise Geçit'e teşekkür ederek, "Projelerimizle Havza'yı bölgenin en özel ve en gelişmiş şehri yapacağız. Hiçbir engel, hiçbir güç Havza'ya hizmetimize engel olamayacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

1979 yılında Havza'da doğan Çoban, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü de bitiren Çoban, ADD Havza Şube Başkanlığı, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı ile çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Bazı radyo kanallarında program yapan Çoban, 2015-2019 yıllarında CHP Havza İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü. Çoban, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Güncel

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