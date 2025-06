CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Tane ile Meyve Hesabı: "Bir Kase 246 Lira... İşte Bu Memleketi Bu Hale Sen Getirdin Erdoğan, Başkası Değil"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, asgari ücretin 2002 yılında 7 çeyrek altın alırken şu anda 3 çeyrek altın aldığını belirtti. Emeklinin durumunun daha kötü olduğunu ifade eden Özel, marketten birer tane alınan meyvelerle yapılan bir tabağın maliyetini hesapladı. Özel, "Bir elma 26 lira, bir limon 23 lira, bir şeftali 38 lira, bir armut 31 lira, 8 tane kiraz 80 lira, üç tane erik 21 lira, bir tane muz 25 lira. Bir kaseye bunları koyduğunda 246 lira. İşte bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan, başkası değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk yarısına geldik. 2018 yılından bu yana süren 19 Mart darbesi sonrası ise milletin üzerine karabasan gibi çöken bir krizin içindeyiz. Geçmişte bu ülkedeki krizler yaşandığı yıllarla anılırdı ama bu sefer 2018 krizi bitmek bilmedi çünkü bizim zamanında itiraz ettiğimiz önce çok destek verse de 2021 yılında 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi revize edilmelidir' diye Sayın Bahçeli'nin de 100 maddelik bir öneri paketini sistemin revizyonuna yönelik maddeleri ile birlikte ittifak ortağıyla paylaştığı her geçen gün her doğan için değil Erdoğan için yapılmış bir anayasanın nasıl her birimize dar geldiğini, kendisine tanınmış yetkilerin nasıl milletin felaketi olduğunu, iç politikada dış politikada bilhassa ekonomide nasıl bir çöküş yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz.

"Türkiye'de asgari ücret temel ücret, ortalama ücret olmuş"

Bayburt'a gittiğimde bir annem 'altın hesabı iyiydi niye bıraktın' dedi. Aslında bırakmadık ama o kadar yakıcı gündemler ve izah edilmesi gereken hususlar var ki belki ara verdik. Asgari ücret büyük bir sorun çünkü Türkiye'de asgari ücret temel ücret, ortalama ücret olmuş. Almanya'da sosyal demokratlar büyük bir mücadele veriyorlar; asgari ücretin genel ücretteki payı çok yüksek diye. Onlarda yüzde 9, onlarda asgari ücret ilk yıl alından kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret. Türkiye'de yüzde 55. 2021'den beri bu veriyi çok yükseldiği için açıklamıyorlar. Normalde birisine zam yapacaksanız maaşının üzerine enflasyonu koyarsınız ki son zamdan beri enflasyonun götürdüğünü telafi etmeniz lazım. Üstüne de bir refah payı koyarsınız. Refah payı vermiyorlar, büyümeden pay vermiyorlar. Sadece enflasyonu veriyorlardı ama o enflasyonun da iki sorunu var; biri TÜİK enflasyonu olması. Normalde enflasyon yüzde 80, TÜİK onu yüzde 39 hesaplamayı başarıyor. Zaten burada yarı yarıya kayıp yaşanıyor bir de üstüne hedef enflasyon çıktı. Oradan da 15 puan daha insanların cebinden para çaldılar. Böylelikle en makul hesaba göre 35 bin lira olması gereken asgari ücrete 22 bin lira verdiler. Yani her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor.

"Bir destekleme modeliyle karşılarına çıkacağız"

AK Parti son seçildiğinde seçimden önce 'enflasyon tek haneyi geçtiyse yılda 4 kez asgari ücreti güncellemek lazım'. Önce söylediği seneden önce iki defa güncellemişti. Yetmiyordu, azdı ama hiç olmazsa Temmuz'da bir ara zam geliyordu. Beyefendi onu yeterli görmedi, Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de, Aralık'ta yapalım dedi. Alkış aldı, oy aldı, ilk tur ikinci tur arasında en çok konuştuğu konu bir bu bir de mülakatın kaldırılmasıydı. Seçimi kazandı geçen sene bir lira bile asgari ücrete zam yapmadı. Şimdi 22 bin 100 liralık asgari ücret TÜİK'in beş aylık enflasyon hesabına göre bile 19 bin liraya düştü. Önümüzdeki 6 ay daha bu maaşla geçinin diyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 lira gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa 15 buçuk falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor.

Biz bununla ilgili olarak hem sendikaları gezdik ve genel başkan yardımcılarımız doğru bir paket üzerinde çalışıyorlar. Kamuoyunun karşısına asgari ücrete karşı mutlaka hem geçinilebilir hem küçük esnafı, kobiyi koruyan, artışı da sanayici ile paylaşan bir destekleme modeliyle karşılarına çıkacağız. Bunu önümüzdeki haftalar içinde mutlaka açıklayacağız.

"Kiraz zaten kimsenin alabildiği bir şey değil"

Asgari ücret 2002 yılında 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü, şu anda 3 çeyrek altına düştü. Kayıp eldekinden fazla. Asgari ücretli 4'ünü kaybetmiş 3'ü duruyor. Emekli maaşı daha da berbat durumda. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş, bu senenin başında 3 çeyrek altına düşmüş, şu anda 2 çeyrek altın. 8 çeyrek altın alabilen emekliden 2 çeyrek altına düşen emekli... Bu maaşla gidilen çarşıda pazarda durum ne? Elma geçen sene 25 lira, şimdi 100 lira, şeftali 50 lira şimdi 180 lira. Limon 30 liraymış 120 lira olmuş, armut 40 liradan 120 liraya çıkmış. Erik 60 liradan 300 liraya çıkmış, muz 50 liradan 120 liraya çıkmış, kiraz 70 liradan 600 liraya çıkmış. Kimsenin alabildiği bir şey değil.

Rahmetli amcam Almanya'daydı, sene 1980'ler. Geldi babama dedi ki; memleketin kıymetini bilin Almanya'da karpuzu dilimle satıyorlar. Ben o zaman çok şaşırmıştım. Dün bizim arkadaşlar bir markete gittiler bir elma 26 lira, bir limon 23 lira, bir şeftali 38 lira, bir armut 31 lira, 8 tane kiraz 80 lira, üç tane erik 21 lira, bir tane muz 25 lira. Bir kaseye bunları koyduğunda 246 lira. İşte bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan, başkası değil."

(SÜRECEK)