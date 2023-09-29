CHP GRUP SÖZCÜSÜ DEMİR 'DÜĞMEYE BASINCA PATLAMA OLMUŞ'

Ankara'da doğal gaz patlaması 1 ölü (3)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, patlamanın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Demir, evde Fatıma Köse ve eşinin yaşadığını belirterek, Eşi inşaatta bekçilik yapıyormuş ve o sırada işteymiş. Elektrik anahtarının düğmesine basmasıyla birlikte patlama meydana gelmiş. İtfaiyemizin soruşturması sürüyor. Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenip, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Ekipler de incelemelerde bulunuyor. Binada 12 daire varmış. Vefat eden kadın daha 10 gün önce taşınmış bu apartmana dedi.