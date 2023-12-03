CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Yerel seçimlerde ekonomi gündemini tutacağız

Haber : TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Antalya'daki milletvekili kampında; "Yerel seçimlerde hem ekonomi gündemini çok iyi tutacağız hem de Türkiye'de yasama- yürütme ve yargı arasında birbirlerinden farklı, birbirlerini denetleyerek erkler ayrılığının tümüyle ortadan kaldırıldığı bir popülist otokratik rejimin de deşifresini yapacağız" dedi.

CHP'nin Antalya'da iki gün süren TBMM grubu 28'inci dönem 1'inci çalışma ve değerlendirme toplantısı bugün sona eriyor. Toplantıyı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptıkları toplantı ve gündeme ilişkin şunları söyledi:

"14 gün boyunca toplam her gün aşağı yukarı 10 saat bütçe üzerine arkadaşlarımız konuşma yapacaklar. Çok iyi bir hazırlık var. Türkiye'nin bütçesine hakim olmak burada sağlam eleştiriler getirmek ama bunun yanında ne kadar kötü yönetildiğini göstermek ve çözüm önerilerini ortaya koymak Meclis Grubu'nun en temel işidir. Açıkçası 1 Ocak'tan itibaren yerel seçim takvimi başladığı için siyaset TBMM'den dışarıya kayacak zaten milletvekili arkadaşlarımız gruplar halinde yerel seçim öncesi aday saptama ve raporlama çalışmaları için sahada olacaklar. Bir grup arkadaşımız Meclis'te bir grup arkadaşımız sahada Anadolu'nun her yerinde 31 Mart'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"MECLİS'TE CİDDİYE ALAN TEK GRUP CHP OLDU"

Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına rağmen Yargıtay tarafından tahliyesi engellenen tutuklu milletvekili Can Atalay'a ilişkin ise şunları söyledi:

"Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Cumhurbaşkanlığı üzerinden de sayın kurumun adeta Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında hakemlik görevi görmesi ve bütün bunları bir üst dille söylemeye çalışması bu bir devlet krizidir. Üzülerek ifade ediyorum ki bunu Meclis'te ciddiye alan tek grup CHP oldu. Biz, 500 saati aşkın bir sürede Meclis'i terk etmedik. Şimdi bunu alana indirme zamanı. Yerel seçimlerde hem ekonomi gündemini çok iyi tutacağız hem de Türkiye'de yasama- yürütme ve yargı arasında birbirlerinden farklı birbirlerini denetleyerek erkler ayrılığının tümüyle ortadan kaldırıldığı bir popülist otokratik rejimin de deşifresini yapacağız.

"GAZİ MECLİSİ DİYE NUTUKLAR ATIYORUZ AMA, TBMM İŞLEVİNİ YİTİRMİŞTİR"

Biz Gazi Meclisi diyerek her gün nutuklar atıyoruz ama Meclis'in hem yasama faaliyeti önemli ölçüde azaltıldı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle TBMM yasama faaliyetine tecavüz ediliyor. İkinci husus da Meclis'in denetleme işlevi, sözlü soru ve gensoru ortadan kaldırıldı. Bu bağlamda hem milletvekillerinin hem de yasama faaliyetlerinin ağırlığının azaldığı bir yapı Türkiye'yi tek adam rejimine doğru hızla sürükledi ve sadece demokrasi karnesinde değil aynı zamanda iktisat karnesinde de Türkiye, dünyanın en düşük ligine doğru geriledi. Gıda enflasyonunda dünyanın ilk beşinde bu memleket.

"MİLLETVEKİLLERİ KENDİNİ MECLİS'TE BİR SİYASİ AKTÖR OLARAK GÖRMÜYOR"

Mesele sadece AKP milletvekillerinin değil, Meclis'te bulunan tüm milletvekillerinin Meclis'e devam alanında bir sorunu var. Biz bu kampta da zaten bunu etraflıca konuştuk. Çünkü milletvekili kendini işlevli, gündem oluşturabilecek bir siyasi aktör olarak görmüyor. Bu da motivasyonu önemli ölçüde azaltıyor bu sadece kişisel bir sorun değil, partisel bir sorun değil aynı zamanda sistemsel bir sorundur. CHP kendi grubu adına burada en büyük katkıyı sağlayacak gerekli konuşmaları yaptı ama bunun sistem sorunu olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor."