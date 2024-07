CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifini protesto etti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ; iktidarın sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini TBMM önünde protesto eden vatandaşlara destek verdi.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak. TBMM önünde teklifi protesto eden hayvan hakları savunularının eylemi gün boyu sürerken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve çok sayıda milletvekili protesto gösterilerine destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında kanunun engellenmesi ve geri çekilmesi için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti. Günaydın, şunları dile getirdi:

"Normalde Öğretmenlik Meslek Kanununu tamamlayıp daha sonra 9. Yargı Paketi'ne geçilmesi gibi bir gündem vardı. Bugün bize gelip dediler ki: Öğretmenlik kanununu durduralım. Vergi düzenlemesine geçelim sonra da 27-28 Temmuz tarihinde de hayvan haklarıyla ilgili düzenlemeyi onların tabiriyle söylüyorum geçirelim. Onlara şunu söyledik: Komisyonda bunu engellemek için her türlü çabanın içerisinde olacağız. TBMM'den de böyle bir katliam yasasının geçmemesi için CHP ne yapması gerekiyorsa sonuna kadar yapacak. 128 milletvekili arkadaşımız var. Yarın saat 10.00'da önce biz kendimiz değerlendireceğiz. Ardından saat 14.00'te komisyona gelecek. Komisyonda görüşülecek. 27-28'inde gelip gelmeyeceği belli değil. Biz bunu çekin dedik. Ekim'den evvel Meclis'e getirmeyin Ekim'den sonra da bu içerikle getirmeyin dedik. Eğer Meclis'e gelirse 128 CHP milletvekilinin tamamı, insani sorunlar hariç, tamamı burada bulunacak. Buna ilişkin her türlü tutumu gösterecek. Can dostlarımızla bu dünyayı paylaşıyoruz. CHP'nin kısırlaştırma ve kısırlaştırmadan sonra da alınan yere bırakmak temel politikası. Buna ilişkin gerekli fon da TBMM'de daha evvel kurulmuş olan araştırma komisyonunda üretilmiştir. O fona, o komisyon raporuna uygun davranmak Meclis için yeterli olacaktır."