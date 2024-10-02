CHP Grup Başkanvekili Emir, "kapalı Oturum" Talebiyle Numan Kurtulmuş ile Görüştü

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " İsrail'in hedefinde Türkiye'de var" sözleri sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek, konuya ilişkin kapalı oturum talep etti. Kurtulmuş'un taleplerini değerlendireceği söylediğini aktaran Emir, "Böyle önemli bir iddiayı Başkomutan sıfatı da taşıyan Cumhurbaşkanı'nın hem de Meclis çatısı altında söylüyor olması altının mutlaka doldurulması gereken bir veri olarak karşımızda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından sırada Türkiye'nin olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "kapalı oturum" talebiyle görüşerek, kendilerine somut bir tehdit varsa bu konu hakkında bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Talebimiz öncelikli olarak değerlendirilecektir"

Görüşme sonrası açıklama yapan Murat Emir, şunları söyledi: