CHP Grup Başkanvekili Emir'den Özgür Çelik'e Destek

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Çelik'in mazbatasını almasının ardından, "CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. Sahte unvanlarla ortaya çıkanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Emir, 24 Eylül'deki CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik'in mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YSK'nın kesin kararına rağmen bir buçuk saat boyunca direndiler, hukuku ayaklar altına almaya kalktılar. Ama sonuç değişmedi: CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. Sahte unvanlarla ortaya çıkanlara itibar etmeyin."