CHP Grup Başkanvekili Emir'den Mahkemeye Sert Eleştiri

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması yönündeki talebine tepki göstererek, "Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP'li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir. Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir!"