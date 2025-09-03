CHP Grup Başkanvekili Emir'den İstanbul İl Başkanlığına Destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek, partinin direncini ve Cumhuriyet'in iradesini savundu. Emir, Özgür Çelik'in liderliğindeki mücadelenin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbeye heveslenenler, bundan medet umanlar şunu akıllarından asla çıkarmasın: Karşılarında yalnızca CHP'yi değil, halkı ve 102 yıllık Cumhuriyet'in çelikten iradesini bulacaklar. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yürüyen bu onurlu mücadelenin seçilmiş, boyun eğmez bir neferdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
