CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Şehit Yakını, Gazi ve Vazife Malullerine 15 Bin TL Cumhuriyet İkramiyesi Verilmesi İçin TBMM'ye Kanun Teklifi...

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerine Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 15 bin TL ikramiye verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Köksal, “29 Ekim 2023 tarihinde vatanımızın bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için kendini siper eden şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize, Cumhuriyet İkramiyesi adı altında 15.000 TL ödemenin yapılması, yıllardır süregelen mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak ilk adım olacaktır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerine Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 15 bin TL ikramiye verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Köksal, "29 Ekim 2023 tarihinde vatanımızın bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için kendini siper eden şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize, Cumhuriyet İkramiyesi adı altında 15.000 TL ödemenin yapılması, yıllardır süregelen mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak ilk adım olacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Şehit Yakınları, Gaziler ve Vazife Malullerine Yönelik Cumhuriyet İkramiyesi Ödemesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Köksal, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerine Cumhuriyet'in 100. yılına özel 15 bin TL'lik ikramiye verilmesini içeren kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"EKONOMİK KOŞULLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA SAĞLANAN İMKANLARIN ARTTIRILMASI GEREKMEKTEDİR"

"Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için canını siper eden şehitlerimize ve gazilerimize tüm imkanlarımızı seferber ederek gerekli desteği sağlamak Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin vicdani sorumluluğudur. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize yönelik devletimiz tarafından sağlanan destek ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde yaşanan terör olayları sonrası büyük bir vicdani sorumlulukla şehit olan kahramanlarımızın yakınlarına ve gazilerimize verilmek üzere toplanan yardım paralarının bile iletilmediği ya da yetersiz kaldığı bilinmektedir. Ülkemizdeki ekonomik koşullar da göz önüne alındığında şehit yakınlarına ve gazilere yönelik sağlanan imkanların arttırılması gerekmektedir.

"15 BİN TL ÖDEMENİN YAPILMASI, YILLARDIR SÜREGELEN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ NOKTASINDA ATILACAK İLK ADIM OLACAKTIR"

Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üzerinden bir kısım yardımların yapıldığı ancak yetersiz kaldığı bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını karşılayacağımız 29 Ekim 2023 tarihinde vatanımızın bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için kendini siper eden şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize, Cumhuriyet İkramiyesi adı altında 15.000 TL ödenmenin yapılması, yıllardır süregelen mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak ilk adım olacaktır. Bu ödeme gücünü sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli dile getirilen 'ekonomik güç' söylemlerini de güçlendirmek için bir adım olacaktır."