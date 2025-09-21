CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Yargıya Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Ben bir kez daha sesleniyorum: Yargının işi gerçekten bu ülkede suç örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucu kaçakçılarıyla, katillerle uğraşmak; siyasete yön vermek değil. Biz siyaset kurumu olarak işimizi, görevimizi yapmak istiyoruz. Benim muhatabım cübbe giyen bir hakim değil, bir savcı değil" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultay öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir dönemde olağanüstü kurultayımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Maalesef ki Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu duruma getirdiler. Bunların hepsi, yargının üzerimize oynadığı oyunlar, bunu herkes biliyor artık. Ben bir kez daha sesleniyorum: yargının işi gerçekten bu ülkede suç örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucu kaçakçılarıyla, katillerle uğraşmak; siyasete yön vermek değil. Artık siyaset kurumundan elinizi çekin.

Bakın Ekrem Bey'in davası, 'ahmak davası'. Bugün Yargıtay'a geliyor. Çok önemli dosyalar Anayasa Mahkemesi'nden Yüksek Mahkeme'ye gelecek. Yüksek Mahkeme'nin önünde bir seçenek var. Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın diploma davasında ya bu hukuksuzluğa ya bu adaletsizliğe bu çirkinliklere 'Dur' diyecek ya da ülkeyi daha da karanlığa götürecek.

Biz siyaset kurumu olarak işimizi yapmak istiyoruz, görevimizi yapmak istiyoruz. Rakiplerimizde meydanlarda, olması gereken yerlerde tartışmak, çarpışmak istiyoruz. Benim muhatabım cübbe giyen bir hakim değil, bir savcı değil. Hiçbir zaman da tarihte böyle olmadı. Biz postallarla darbeyi gördük. Tehditleri gördük. İki genel başkanımız 1980 darbesinde cezaevine atıldı.

Ama bir kez daha söyleyeyim, ilk kez bir hukukçu olarak rakibimin bir yargıç olduğunu görüyorum. Bu utanç verici bir durumdur. O yüzden Olağanüstü Kurultay'da bir kez daha delege iradesini ortaya koyacak. Daha sonra Olağan Kurultay'ımız yapılacak. Artık partinin elinden iradenin üzerinden lütfen çekilin. Mertçe, ahlaklı bir şekilde halkın karşısına çıkıp siyaset yapalım."