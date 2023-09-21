CHP Grup Başkanı Özgür Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partasi (CHP) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin seçim öncesi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle ittifak potansiyelinde kayıp yaşadığını belirterek, "Bizim tarafta da o tarafta da bence iyi yürütülmemiş bir süreç ve seçim sonrası...

Cumhuriyet Halk Partasi (CHP) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin seçim öncesi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle ittifak potansiyelinde kayıp yaşadığını belirterek, "Bizim tarafta da o tarafta da bence iyi yürütülmemiş bir süreç ve seçim sonrası etkileşim var. Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde, örneğin Doğu, Güneydoğu'daki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve bu protokoldeki birtakım vaatler üzerinden de bir gönül kırıklığı var." dedi.

Özel, Halk TV'de canlı yayınlanan Yeni Bir Sabah programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Genel başkanlığa adaylığıyla ilgili bir soru üzerine Özel, "Hem benim hem partim hem de Türkiye için doğrusu neyse o olsun. Türkiye'nin iktidarına talibim, parti içi iktidara değil. CHP'yi, Atatürk'ün kurduğu partiyi iktidar yapacaksak bu görev nasip olsun. Göreve gelmeyi o açıdan çok istiyorum. Eğer başaramayacaksak, partiye zaman kaybettirecek bir değişime kimse talip olmaz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında genç kadrolara inanıyorum." diye konuştu.

CHP'nin büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu aktaran Özel, "CHP kendisine dayatılan vasatlıktan, karşıtlıktan, çaresizlikten kurtulmak zorunda. Özgüvenli davranmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Kurultayı yapacağız, kazanacağız, arkasında yerel seçimler var"

Özel, "CHP Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması uygun mu?" sorusu üzerine, mümkün olan en erken tarihin kendilerince de uygun olduğunu söyledi.

Kurultayın 29 Ekim'de yapılması önerisini sunduğunu, ancak parti tarafından o gün belediyelerin programlarının olduğunun söylendiğini aktaran Özel, "Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Çünkü kurultayı yapacağız, kazanacağız, arkasında yerel seçimler var." dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin 8-9 Ekim'de yapılmasının planlandığının belirtilmesi üzerine Özel, "Yani ümit ederim olur. Birkaç gün erteliyorlar." şeklinde karşılık verdi.

MYK'da olduğu her dönemde parti içi demokrasi ve partinin kendi içinde çok adil olması gerektiğini savunduğunu belirten Özel, "Benim söyleyeceğim şu; Kayseri çok önemli bir il. Melikgazi ilçesinin kongresini yaptırmıyorlar ki Kayseri'nin bütün delegeleri istedikleri gibi olsun. Böyle bir sorunumuz var. Birçok ilde, ilçede yapılmayan kongreler var ve sonuca etki edecek." ifadelerini kullandı.

"İzmir'de çarşaf yerine blok yapıp İstanbul'a gelince ortak aday, samimi değil"

Küçükkaya'nın "Sayın Genel Başkan'ın, il başkanı olarak 'İstanbul'da ortak bir adayla çıksak da kavga dövüş olmasın.' dediği yayıldı." ifadesi üzerine Özel, şunları söyledi:

"Bunu bütün Türkiye'de yapıyor olsanız, eyvallah. Şimdi önde olduğunuz illerde 'Çarşaf liste değil blok liste olsun. Benim söylediğim il başkanı listeyi yazsın. Onun dediği delegeler gelsin bana oy versin.' hesabı var. İstanbul'un tamamına yakınını değişimciler kazanmış. İlk günlerde diyorlardı ya 'Genel merkez kazanıyor.' İstanbul İl Kongresi'ni hemen yapacağız diyorlardı. Hemen 15 Eylül'dü. Bir hafta, bir hafta, bir hafta... Bak ne diyorsunuz, 8 Ekim. Belki'de 15 Ekim'e ertelenecek. Sebep ne? İstanbul kaybedilince, bütün Anadolu, İstanbul'u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar. Ondan sonra 'ortak bir aday bulalım, ortak liste yapalım, yani yarı yarıya delegeleri bölüşelim.' Şimdi bunu İzmir'de çarşaf yerine blok yapıp İstanbul'a gelince ortak aday, samimi değil."

Yerel seçimlerde ittifak olasılığı

CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün İzmir'de yaptığı açıklamaların hatırlatılması ve "Ne olacak bu işin sonu?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi.

"CHP, seçimin öncesinde yaşananlar ve seçimden sonra, öncesine dair ortaya çıkan birtakım meselelerden dolayı, siyasi yelpazenin iki tarafına doğru da ittifak potansiyelinde bir kayıp yaşıyor. Yani bir yandan geçmişte ittifak yaptıklarından, işte bunun birtakım sebepleri var. Orada ne CHP'yi tek başına suçlayabilir ne sadece ittifak ortaklarını suçlayabiliriz ama bizim tarafta da o tarafta da bence iyi yürütülmemiş bir süreç ve seçim sonrası etkileşim var. Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde, örneğin Doğu, Güneydoğu'daki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve bu protokoldeki birtakım vaatler üzerinden de bir gönül kırıklığı var." diye konuştu.

Özel, yerel seçimlerde yeniden ittifak yapılması ihtimaline ilişkin soruya da, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değişim, dönüşüm, özeleştiri ve yenilenme üzerinden ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerekir diye düşünüyorum. Eğer biz olduğumuz gibi durursak yönetebileceğiz bir ittifak potansiyelimiz yok." yanıtını verdi.

Değişim olursa "Yeni bir sayfa açtık." diyeceklerini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim ittifaklarla ilgili tavrım çok net. İttifak olmalıdır. Seçime kadar herkes özgürce kendini tanımlamalı. Seçim yaklaştığında nasıl koalisyon protokolü yapılıyordu, bir iç hukuk belgesi yazılmalı. İç hukuk belgesinde ittifakın hangi şartlarda, hangi rakamlarla, hangi sonuçlara göre, ne şekilde yapacağı belirlenmeli. Adil, kimseyi kırmayan, kızdırmayan, ötekileştirmeyen, kimsenin hakkını yemeyen ama kendi hakkını da yedirmeyen bir ittifak yapmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim ve dönüşüm olursa, CHP'nin yeni, dinamik ve çağdaş yönetim anlayışına sahip kadroları muhataplarıyla hızla bir araya gelirler. Gerçekçi, ayakları yere basan, ölçme değerlendirmeye dayanan ve varsa sorunlar onları da telafi etmeye yönelik bir ittifak sürecini yeniden başlatırlar."

"Bu şu demek değil. CHP tek başına seçime giremez mi? Girmesi gerektiği her yerde tek başına girebilir." diyen Özel, İstanbul'u ve Ankara'yı yeniden AK Parti iktidarına vermek istemediklerini söyledi.