CHP Grup Başkanı Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı: (2)

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bizler bu yürüyüş ile Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bizler bu yürüyüş ile Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Özel, bugün anlatacağı hikayenin, "Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesi" olduğunu ifade etti.

Değişim adına ilk adımı attığını belirten Özel, "Bu tek bir kişinin değil, bir kadronun attığı kocaman bir adımdır. Bir parti için iktidar mücadelesinin değil, bir büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. Bizler bu yürüyüş ile Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Özel, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin parti yönetimine eleştirilerini sıraladığı açıklamasında, "Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun her kesimine dokunan yatay siyaset anlayışını savunduklarını ifade eden Özel, "Kurucu değerlerimizi temsil eden Atatürk ilkeleri ve 'Altı Ok' programına bağlılığımız, tarihsel birikimimize duyduğumuz saygının ifadesi olduğu gibi öz güvenli siyasetin temeli, geleceğimize ışık tutan bir rehber ve doğru yolu gösteren pusulamızdır." dedi.

"İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü, benzediği siyaset olmamalıdır." eleştirisinde bulunan Özel, mayıs ayında yapılan seçimlerde, seçilebilecek sıralardan 39 milletvekilliğinin başka partilere verilmesinin, parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktığını söyledi.

Güçlü bir sosyal demokrat duruş ve siyaset anlayışından mahrum olunduğunu savunan Özel, "Hedeflediğimiz değişim emekten yana, üretimden yana, çevreden yana, kadınlardan yana, gençlerden yana ve olan tüm güçleri bir araya getirdiğimiz yeni, cesaretli ve öz güvenli siyasetimizle hayat bulacaktır." diye konuştu.

"CHP'nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını asla kabul etmiyoruz"

Özgür Özel, CHP yönetiminin değişim sürecini "tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi" ve "parti programının basit ve yalın dille yazılması" olarak algıladığını aktardı.

Parti tüzüğünde ve programında daha demokratik değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Tüzükte ve programda daha demokratik ve olumlu yönde yapılacak önerilere ve tüm değişikliklere katkı vermeye kararlıyız. Ancak seçim ya da kurultayların baskısı altında sağlıklı, sakin, objektif, yapısal dönüşüm koşullarını yakalamanın olanaksız olduğu gerçeğinin de bilincindeyiz. Bu nedenle yapılacak değişikliklere katkıları verip kurultayımızı tamamladıktan sonra hem teorik hem de örgütsel katkılarla gerçekleşecek tüzük ve program kurultayını yerel seçim takviminden hemen sonra başlatacak, 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Parti içi kurumların, karar ve yönetim organlarının işlevsiz kılınması, siyasal yetki ve sorumluluğu olmayan danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapısının yerine geçmesi, partimizi bir bütün olarak etkisiz ve işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin şartlar ve gerekçeler ne olursa olsun kayıt dışı siyasete teslim olmasını asla kabul etmiyoruz."

"Zihniyet değişikliğine ihtiyaç var"

Özel, CHP'deki karar alma ve aday belirleme süreçlerinin tamamen merkezileştiği, ön seçimlerin kaldırıldığı, parti kararlarının atanmış danışmanlar tarafından belirlendiği eleştirilerini sıraladı.

CHP'de "bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu" söyleyen Özel, "Ülkede anayasasızlaştırmaya itiraz eden bir parti örgütünün, kendi içindeki tabi olduğu tüzükten mahrum bırakılması girişimleri asla hak edilmemektedir. Cumhuriyet Halk Partisinin iyi yönetilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek, üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Özel, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde ön seçimin esas alınacağını, yeniden aday gösterilecek yerel yöneticilerin belirlenmesinde objektif kriterlerin belirleneceğini, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri için de 3 dönem sınırı getirileceğini bildirdi.

Parti Meclisi'nin gerçek bir meclis gibi çalıştırılacağını belirten Özel, "Parti politikalarının belirlenmesinde danışmanlar değil Parti Meclisi mutlak söz sahibi kılınacaktır." dedi.

Özel, CHP'nin yeni kadrolarla buluşması gerektiğini belirterek, "CHP'deki değişim, ülkedeki değişim için ön koşuldur." görüşünü paylaştı.

(Bitti)