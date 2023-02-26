CHP Grubu, Genel Merkezde Basına Kapalı Olarak Toplandı Güncel Haberler CHP Grubu, bugün partinin genel merkezinde basına kapalı olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri görüntülü olarak katıldı. CHP Grubu, bugün partinin genel merkezinde basına kapalı olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri görüntülü olarak katıldı. CHP'nin basına kapalı grup toplantısı, bugün saat 10: 00'da CHP Genel Merkezi'nde başladı. Toplantıya, deprem bölgesi illerde bulunan milletvekilleri görüntülü olarak katıldı. Grup toplantısının ardından, CHP Parti Meclisi de bugün saat 13: 00'te basına kapalı olarak toplanacak. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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