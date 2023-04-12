CHP Giresun milletvekili adayları basına tanıtıldı.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Uzunalioğlu, milletvekili adaylarının yarın seçim çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, "CHP bu seçimlerin en iddialı partisidir. Millet İttifakı bu seçimlerin en büyük iktidar adayıdır. Bu seçimi ya kazanacağız, ya kazanacağız." dedi.

Konuşmaların ardından CHP Giresun milletvekili adayları Elvan Işık Gezmiş, Reşat Nuri Özdemir, Fikri Bilge ve Hakan Adanır basına tanıtıldı.