CHP Genel Merkezi Önünde Çevik Kuvvet Bekliyor, İçerideki Partililer Girişleri Kapattı

CHP Genel Merkezi önünde sabah erken saatlerde yaşanan gerginliğin ardından, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması ve Ankara Valiliği'nin de CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine, Genel Merkez binası önüne, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Buna karşılık Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi. Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi. Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi. Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

"GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Genel Merkez girişindeki merdivenlerin önüne, "Genel Başkan Özgür Özel'dir" yazısı ve Özel'in fotoğrafı konuldu.

Genel Merkez bahçesinde bekleyen CHP'liler, zaman zaman "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Özgür CHP, Özgür Gelecek" şeklinde slogan atıyor.

CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu arada, Parti'nin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Kaynak: ANKA