CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Murat Emir: "Bugün Her İki Taraftan İki Kişinin Görüşmesi Planlanıyordu"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün konuştuklarını ve kurultay tarihini belirlemek üzere her iki taraftan da ikişer kişinin görüşmesinin planlandığını söyleyerek, "Biz bu arkadaşlarımızla bugün bu sorunu nasıl aşabileceğimizi konuşacakken, birileri bir yerlerden buldukları bodyguardlarla, mafyavari tiplerle gelip genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir" dedi. Emir, Genel Merkezin tahliyesine ilişkin ise "Bize somut olarak gelen, resmi olarak gelen bir tebligat yok, duyumlarımız var" bilgisini verdi.

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

Genel Merkez önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananları adaletsiz, hukuksuz, haksız ve çok partili siyasi yaşama darbe olarak nitelendirerek, sürecin sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, aynı zamanda vatandaşları da derinden yaraladığını söyledi.

"Demokrasi, özgürlük, hukuk, adalet dedikçe birileri Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden operasyon yapmak ve demokrasimizi rafa kaldırmak ve sandığımızı kaçırmak derdine düşmüştür" diyen Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde konuştuklarını ve kurultay tarihini belirlemek üzere her iki taraftan da ikişer kişinin görüşmesinin planlandığını ifade etti."

Görüşmeye katılacak isimlerden birinin kendisi olduğunu aktaran Emir, şöyle konuştu:

"Biz bu arkadaşlarımızla bugün öğlen saatlerinde bu sorunu nasıl aşabileceğimizi, kurultay tarihinin ne olabileceğini, en yakın kurultay tarihine nasıl ulaşabileceğimizi tasarlarken, konuşacakken, bunun planlamasını yaparken, maalesef birileri bir yerlerden buldukları bodyguardlarla, mafyavari tiplerle gelip genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı gibi tüm halkımızın da vicdanını sızlatmıştır. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Biz bu zorbalığa boyun eğmeyiz. Biz arkamızdaki milyonlarla, demokrasiye inanmış Türk halkı ile bu haksızlığa boyun eğmeyiz, bir adım geri atmayız. Elbette ki bir iletişim, bir uzlaşı, bir konuşma, en yakın kurultay tarihini belirlemek üzere bir iletişim gerekir ama bunun yolu, zorbalıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinden içeri girmek olamaz."

"GENEL MERKEZİMİZE YAPILACAK ZORBA GİRİŞİMİ PÜSKÜRTECEĞİMİZİ BİLSİNLER"

Bunu tasarlayanlar, burada bir olay çıksın, görüntüleri alalım, görüntüleri kanallarda yayınlayalım ve 'İşte bakın Cumhuriyet Halk Partililer nasıl birbirine girdiler diye keyifle seyredelim' diyenler, bir de bu arada 'birileri yaralansın, hatta Allah korusun can kaybı olsun da bunun üzerinden siyaset yapalım' diyenlerdir. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. Biz her zaman adaletten, haktan, hukuktan ama çok daha önemlisi demokrasiden ve o kaçırmaya çalıştıkları sandıktan yana olacağız. Bunun böyle bilinmesinde ve bundan sonra da bizim genel merkezimize, bahçemize, kapımızın önüne yapılacak her türlü zorba girişimi de aynı şekilde püskürteceğimizi bilsinler."

Emir, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edilmesine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Bize somut olarak gelen, resmi olarak gelen bir tebligat yok, duyumlarımız var" bilgisini de paylaştı.

Kaynak: ANKA