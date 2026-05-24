CHP Genel Merkezi Polis Müdahalesinin Ardından Boşaltıldı... Özgür Özel, Meclis'e Yürüyor

(ANKARA) - CHP Genel Merkez binasına, otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak giren, içeriye gaz atan ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkan polisin müdahelesinin ardından Genel Merkez boşaltıldı. Partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e doğru yürümeye başladı.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti.

CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri, ardından kilitli demir kapıyı kırdı. İçeri giren polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi.

Genel Merkez'e sıkılan gazın ardından partililer ve parti kurmayları polis eşliğinde dışarıya çıkartılarak Parti Genel Merkezi boşaltıldı.

Müdahale sırasında gazeteciler de dışarı çıkarılarak, görüntü almaları engellendi.

Parti Genel Merkez'inden çıkartılan partililer ve parti yöneticileri Parti Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel'in çıkmasını bekledi. Özel, Genel Merkez çıkışında yaptığı konuşmada "Partililere gaz sıktıran, jop vurduranlara yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından, Parti Genel Merkez'inde bulunan partililer; "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganları attı.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleri ve partililer, Meclis'e doğru yürümeye başladı.

