CHP'ye polis müdahalesi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı

CHP'nin Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde yaşanan gerginlik ve sonrasında partinin Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. ABD ve Avrupa merkezli haber ajansları ile Orta Doğu medya kuruluşları, gelişmeleri yalnızca bir parti içi kriz olarak değil, Türkiye'de yargı-siyaset ilişkisi, demokratik kurumların işleyişi ve siyasi rekabetin niteliğine dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirdi. Haberlere göre süreç, "yargısal müdahale, siyasi gerilim ve demokratik gerileme" tartışmalarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

AP: MUHALEFETİN MERKEZİNDE GERİLİM

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, son dakika olarak paylaştığı haberinde, "Polis, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin ofislerine baskın düzenledi, kapıların dışında toplanan parti destekçileri ve yetkililere biber gazı ve kauçuk mermilerle ateş açtı" ifadelerini kullandı. AP'nin "Türk polisi, ana muhalefet partisi CHP'nin ofislerine baskın düzenleyerek göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de mahkeme kararının ardından başlayan liderlik krizinin derinleştiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Ankara'daki istinaf mahkemesinin Kasım 2023'te yapılan CHP kurultayını iptal ettiği, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırarak, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin göreve gelmesine karar verdiği belirtildi.

AP, CHP kadrolarının büyük bölümünün Özel yönetimine destek vermeyi sürdürdüğünü aktarırken, Özel ve ekibinin günlerdir CHP Genel Merkezi'nde bulunduğunu, mahkeme kararına dayanan yeni yönetime ise binaya giriş izni verilmediğini yazdı. Haberde, bu durumun parti içinde fiili bir yönetim krizine yol açtığı yorumu yapıldı.

Muhalefet çevrelerinin yargı kararını siyasi saiklerle alınmış bir adım ve CHP'yi zayıflatma girişimi olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, hükümetin ise Türkiye'de yargının bağımsız biçimde işlediği yönündeki görüşüne yer verildi.

REUTERS: ÇEVİK KUVVETTEN CHP GENEL MERKEZİ'NE MÜDAHALE

Batı merkezli Reuters haber ajansı da "Polisin çevik kuvvet ekipleri, görevden alınan yöneticileri tahliye etmek amacıyla ana muhalefet partisinin genel merkezine girdi" başlıklı haberinde, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Reuters görgü tanığının aktardığına göre, Türkiye'de çevik kuvvet polisi, görevden alınan yönetimi tahliye etmek amacıyla pazar günü ana muhalefet partisinin genel merkezinin kapılarını kırarak içeri girdi ve biber gazı kullandı. Mahkeme, 2023 yılında yapılan CHP kurultayında seçilen ve usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilerek kurultay sonuçları iptal edilen, görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında karar verdi. Mahkeme, yerine 2023 yılında yapılan genel seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve getirdi."

AL-MONITOR: MAHKEME KARARI SONRASI CHP'DE SİYASİ-HUKUKİ KRİZ

ABD merkezli Orta Doğu haberleri yapan Al-Monitor de "Türk çevik kuvvet ekipleri, görevden alınan liderleri tahliye etmek için muhalefet genel merkezine girdi" başlığını kullanarak, "CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesini ve bunun arkasındaki siyasi-hukuki krizi"ni ele aldı. Al-Monitor'ün haberinde, çevik kuvvet ekiplerinin mahkeme kararının uygulanması kapsamında CHP Genel Merkezi'ne giriş yaparak görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Özgür Özel yönetimini tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi. Müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bina çevresinde gerginliğin arttığı aktarıldı.

Krizin temelinde, Ankara'daki istinaf mahkemesinin 2023 CHP Kurultayı'nı iptal etmesine yönelik kararın bulunduğu hatırlatılan haberde, mahkemenin Özel'in seçildiği kurultayda usulsüzlük iddiaları nedeniyle kurultayı iptal ettiğini ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın yeniden görevlendirildiği kaydedildi.

Al-Monitor, Özel ve destekçilerinin kararı "yargı darbesi" olarak nitelendirdiğini, hukuki sürecin sürdüğünü ve CHP yönetiminin genel merkezden ayrılmadığını yazdı. Parti milletvekillerinin büyük bölümünün Özel'e destek vermeyi sürdürdüğü ve kısa sürede olağanüstü kurultay çağrılarının gündeme geldiği de haberde yer aldı.

Analizde ayrıca bu gelişmelerin yalnızca parti içi bir kriz değil, Türkiye'de yargı bağımsızlığı tartışmaları ve olası seçim senaryoları açısından da kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hükümet kanadının ise yargının bağımsız şekilde görev yaptığı yönündeki açıklamalarına yer verildi.

İsrail merkezli The Jeruselam Post gazetesi de "Türkiye, muhalefete yönelik baskılarla siyasi krize sürükleniyor" başlıklı bir analiz yaayımladı. Analizde, "Ankara'daki mahkeme kararının 2023 CHP Kurultayı'nı iptal ettiği, bu kapsamda Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetimin görevden alındığı ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine getirildiği" aktarıldı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde "fiili kontrol krizi" yaşandığı, Özel'e bağlı yönetimin binayı terk etmediği, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise binaya girişinin engellendiği belirtildi.

Haberde, sürecin daha sonra polis müdahalesine dönüştüğü; çevik kuvvet ekiplerinin mahkeme kararının uygulanması amacıyla CHP Genel Merkezi'ne girdiği, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bina çevresinde gerginlik yaşandığı ifade edildi.

The Jerusalem Post, yaşananları yalnızca bir parti içi anlaşmazlık olarak değil, Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskılar ve yargı bağımsızlığı tartışmaları bağlamında ele aldı. Muhalefetin müdahaleyi "siyasi müdahale" olarak değerlendirdiği, hükümetin ise yargının bağımsız şekilde çalıştığını savunduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, söz konusu gelişmelerin Türkiye'de siyasi kutuplaşmayı artırdığı ve muhalefetin son seçim performansının ardından tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdığı yorumuna yer verildi.

BLOOMBERG: SİYASİ GERİLİMLER YABANCI YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg de krizi daha çok kurumsal risk ve yatırımcı kaygıları perspektifinden ele aldı. Bloomberg, mahkeme kararının ve CHP genel merkezindeki fiziksel gerilimin yarattığı siyasi belirsizliğe dikkati çekerek, piyasaların gelişmeleri Türkiye'de demokratik gerileme ve kurumsal öngörülemezliğin yeni bir işareti olarak gördüğünü yazdı.

Ankara'daki mahkeme kararının ardından ortaya çıkan belirsizlik ve CHP Genel Merkezi'ndeki gerilim, yatırımcılar açısından Türkiye'nin siyasi istikrarına dair endişeleri artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bloomberg'e göre bu tür gelişmeler, özellikle yabancı yatırımcıların risk algısını yükseltiyor. Sonuç olarak Türk hisse senetlerinde satış baskısı oluştuğu ve piyasalarda tedirginlik arttığı aktarılıyor.

Haberde,"meselenin artık yalnızca bir parti içi liderlik krizi olmadığı; daha geniş anlamda yargı bağımsızlığı, siyasi öngörülebilirlik ve Türkiye'nin yatırım ortamına güven konularını etkileyen bir kurumsal risk alanına dönüştüğü" vurgulandı.

EL CEZİRE: CHP KRİZİ DAHA GENİŞ SİYASİ ATMOSFERİN PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, CHP kurultayına ilişkin mahkeme kararını ve sonrasında gelişen siyasi süreci Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskı tartışmaları bağlamında değerlendirdi. Haberde, CHP kurultayının iptal edilmesinin, Türkiye'de zaten baskı altında olduğu değerlendirilen muhalefete yönelik "yeni ve daha keskin bir tırmanış" olarak görüldüğü ifade edildi. Gelişmenin yalnızca bir parti içi hukuki süreç değil, daha geniş bir siyasi atmosferin parçası olarak ele alındığı aktarıldı.

CHP özelinde yaşananların, muhalefet üzerindeki siyasi ve hukuki baskıların yoğunlaşması tartışmalarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Haberde ayrıca, bu tür yargı süreçlerinin Türkiye siyasi tarihinde tamamen yeni olmadığına dikkat çekildi. Bazı uluslararası analizlerde, geçmişte özellikle farklı siyasi akımlara mensup muhalefet partilerinde yaşanan liderlik krizleri ve mahkeme müdahaleleriyle paralellik kurulduğu ifade edildi.

El Cezire, "mevcut gelişmeleri hem güncel siyasi gerilim hem de Türkiye'de yargı ile siyaset arasındaki ilişkinin tarihsel örüntüleri içinde ele alarak, olayın yalnızca anlık bir kriz değil, daha uzun vadeli bir yapısal tartışmanın parçası olabileceğine" işaret etti.

THE GUARDIAN: CHP KRİZİ, DEMOKRATİK VE SİYASİ TARTIŞMANIN PARÇASI

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, CHP'de yaşanan kurultay krizi ve buna bağlı gelişmeleri, Türkiye'deki siyasi sistem tartışmaları bağlamında ele aldı. Haberde, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de yaşanan sürecin yalnızca bir iç parti anlaşmazlığı olarak görülmemesi gerektiği belirtilerek, gelişmelerin daha geniş bir siyasal çerçeve içinde değerlendirildiği ifade edildi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kurumlar üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalara" da yer verilen haberde, mahkeme kararının ardından ortaya çıkan tablonun bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı aktarıldı. The Guardian, Türkiye'de siyasi rekabetin giderek seçim sandığı yerine yargı süreçleri ve kurumsal kararlar üzerinden şekillendiğine dair endişelerin öne çıktığını vurguladı. Bu çerçevede, seçim temelli demokratik rekabetin yerini giderek "hukuki ve kurumsal mücadelelerin" aldığı yönündeki değerlendirmelere işaret edildi."

Haberde, "CHP'deki gelişmeler, bir iç parti krizinden ziyade, Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabetin niteliğine ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak" konumlandırdı.

Kaynak: ANKA