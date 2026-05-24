CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nde başlayan izinsiz gösterilerde taşkınlık çıkaranlar ve kolluk güçlerine direnenler hakkında soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265'inci maddesi kapsamında 'Görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

