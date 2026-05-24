Haberler

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat açıklamalarda bulundu /Ek video ve haber

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinde eski milletvekili Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelişinin henüz planlanmadığını söyledi. Milletvekili Mahir Polat, eski yönetimin odaları boşaltmamakta ısrar ettiğini belirtirken, Mahmut Tanal ise durumu 'darbe' olarak nitelendirdi.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği (3)

CHP'Lİ SARI: KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GELİŞİ HENÜZ PLANLANMADI

CHP Genel Merkezi'nin önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Bu gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorlamaya çalışıyoruz. Sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek, sohbet etmek ve konuşmak istediğimizi, diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik. İçerideki partili arkadaşlarımız kendilerine göre, bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar" dedi.

Sarı ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesine ilişkin planlamanın henüz yapılmadığını söyledi.

CHP'Lİ POLAT: GENEL BAŞKANIMIZIN ODASINI BOŞALTMAMAKTA ISRAR EDİYORLAR

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Genel Merkez'e girmeye çalıştıklarını belirterek, "İçerideki, önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. En azından vekiller, vekillerle görüşsün. Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda; onunla görüşelim. Ama arkadaşların suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz. Bu, partimiz, üyelerimiz ve Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Biz, Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz. Türkiye'ye yük olmak istemiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor, partimiz hızla toparlanacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla, mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.

CHP'Lİ TANAL: BU DARBEDİR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Merkez'in bahçesinde yaptığı açıklamada, "Bu darbedir. Aslında Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu olmuş durumda. Biz AKP'nin umudu olan iş birlikçilerini kabul etmeyeceğiz. ve burada olan 86 milyon insanımıza oluyor; demokrasiye oluyor, özgürlüklere oluyor. Dünyada demokrasinin olduğu, hukuk devletinin olduğu bir ülkede polis bu şekilde bir ana muhalefet partisinin genel merkezini basmaz. Bu demokrasiye, adalete, özgürlüklere, hukuk devletine vurulan darbedir" dedi.

Umutcan ÖREN-Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de olaylar sürerken paylaşımı dikkat çekti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya 'İç çamaşırını gel al' çağrısı

Şoförden kadın yolcuya "Bıraktığın iç çamaşırını gel al" çağrısı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş