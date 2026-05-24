CHP'de kriz: Milletvekilleri parti genel merkezine alınmadı

Haber : Feyyaz ÇANAK / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Gelişen hukuki durum karşısında 'İçeri girelim, oturalım, konuşalım, bu süreci nasıl aşalım' dedik. Dün nasıl ki bir grup başkanının seçimi olup Sayın Özgür Özel grup başkanı olmuş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu onu tebrik etmişse buradaki süreçte sonuçta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazdığına göre gelip burada çalışacak" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Ankara Valiliği'nin, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Dün geceden bu yana diyalog zemini kurmaya çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini ancak kapıların kapatıldığını söyleyen Sarı, "işi kolaylaştırmak için" sabah Genel Merkez önüne gediklerini belirtti. Sarı, "İki saate yakın kapının önünde bekledik. Milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir oturalım, konuşalım. Bu ortama gerek yok" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi açısından üzücü bir tablo olduğunu belirten Sarı, "İçerideki arkadaşlarımız bir türlü bu kapıyı açmadı bize. 'Bir değerlendirme yapalım' ısrarlarımıza rağmen uzlaşmaya kapalılar. Biz yine de hala burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı, diyaloğa açık olduklarını ifade ederek, "İçeriden yapılan açıklamalarda, yanlış olmasın ama sanırım Murat Emir bir açıklama yapmıştı ve dedi ki: '12.00'a kadar bekliyorduk biz onları'. Kimseye öyle bir randevu verilmedi, öyle bir zaman yok. Arkadaşlarımız doğruyu söylemiyor. Biz dün geceden beri arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz ama böyle bir durum yok, böyle bir saat ve randevu verilmiş değil. Gerginliğin farkındayız ama bir türlü mesafe katledemedik. Burada pozisyon bizimle ilgili değil, içerideki arkadaşlarımızın tavrıyla ilgili" dedi.

"BEN MAFYA DEĞİLİM"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de olası bir müdahalede tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, sabah Genel Merkez'e geldiklerini, içeri alınmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz, 'Sadece milletvekili olarak kendi genel merkezimize girip kardeşlerimize, arkadaşlarımızla bu yaşanan durumu çözmeye, bir ortak akıl geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden buradayız' dedik ama biz kendi genel merkezimize alınmadık. İçeriden bir de hiç tasvip etmediğim, 'İşte mafya kılığında insanlar' diye her türlü hakaret... Ben mafya değilim. Burada Ankara örgütünden insanlar, partililerimiz, kadınlarımız var. Aslında içeridekilerle dışarıdakiler kardeş hukuku içerisindeyiz. Biz burada gelişen bu hukuki durum karşısında 'İçeri girelim, oturalım, konuşalım, bu süreci nasıl aşalım' dedik. Dün nasıl ki bir grup başkanının seçimi olup Sayın Özgür Özel grup başkanı olmuş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu onu tebrik etmişse buradaki süreçte sonuçta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazdığına göre gelip burada çalışacak. Burada bayram gelmiş, maaşlarını alacak, tatile gidecek insanlar, yürümesi gereken işler var. Bir an önce bu sıkıntılı süreçten partimizi el birliğiyle çıkarmak için bir şey yapmamız lazım. Hem orada hem burada zaten hukuken mümkün değil. Bunu çözmek ve yardımcı olmak için buradayız. Fakat biz bunu başaramadık. Saatlerdir ayaktayız, üç-üç buçuk saat oldu. Bundan sonra sürecin nasıl gelişeceğini ben de bilmiyorum ama buna karar verecek olan aslında içerideki arkadaşlar."

"BUNU ANCAK KONUŞARAK AŞABİLİRİZ"

Hatta burada görüştüğümüz arkadaşlara şunu söyledik: 'Şu resim iyi bir resim değil. Bu resim bize yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisinde burada yanlış bir iş olursa herhangi birisine bunun izahını hiçbirimiz veremeyiz'. Ondan isteniyor ki mesela İstanbul'da birtakım farklı resimler ortaya çıksın. Bunun çabası içinde bir anlayış görüyoruz ama bu bize fayda getirmez, zarar getirir. Sonuçta burada hukuki bir süreç var. Burada bir devleti yönetmek istiyorsak devlet aklına uygun hareket etmek lazım. Dolayısıyla bunu ancak konuşarak aşabiliriz. Biz kendi milletvekillerimiz, aynı partinin içindeki milletvekilleri bile karşı karşıya oturup konuşamıyorsa millete nasıl 'Bir araya gelin, konuşun' diyebileceğiz? Şu anda buna direnç gösteren, bizimle konuşmak istemeyen, beni kendi genel merkezime almayan anlayış orada duruyor. Biz çekildik aradan. Çünkü kendilerine de söyledim, Özgür Karabat ve Ensar Aytekin ile görüştüm. Bütün yetkili makamdaki arkadaşlarla defalarca görüştük. Emniyet de kendine göre bir yasal süreç başlatacak herhalde ki biz o resmi istemediğimiz için oradan ayrıldık."

"'ŞUCU BUCU' AYRIŞMASINA GİRERSEK İŞİ DERİNLEŞTİRMİŞ OLURUZ"

Adıgüzel, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için gelmesini beklediğiniz milletvekili var mı?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Dışarıda nasıl bir tutum var onu bilmiyorum ama biz burada şunu destekleyen, bunu destekleyen bir sayı yarışması da yapmıyoruz. Sonuçta her ikimiz de Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Özgür Özel de bu partinin bir değeri, Kemal Kılıçdaroğlu da bu partinin bir değeri. Dünkü konumu itibarıyla birisi grup başkanımız, birisi genel başkanımız. Sonuçta bir araya gelinecek, oturulacak, konuşulacak, bu süreçten beraber çıkacağız."

Baştan beri söylediğimiz şeyler de aynı şeyler. O yüzden biz, 'Biz bunu bir araya gelelim, ortak akıl geliştirelim' derken, kim ne kadar oradan, ne kadar buradan, ne kadar ayrışmasına girersek, 'şucu bucu' ayrışmasına girersek bu işi derinleştirmiş oluruz. Ben şu anda burada ne kadarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne kadarının Özgür Özelci olduğunu bilmiyorum. Ama sonuç itibarıyla burada yaşanan bir hukuksuzluk var, içeri alınmayan milletvekilleri var, işletilmeyen bir süreç var. Bunu bir şekilde işletmek zorundayız. Bu memleketin derdini burası haline getirmememiz lazım, daha fazla problem yaratmamamız lazım. Memleketin bekleyen bir sürü sorunu var, bu sorunlara odaklanmamız lazım."

Kaynak: ANKA