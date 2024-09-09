Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Merkezi'nde Bellek Müzesi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Müzede, CHP'nin tarihi boyunca kullanılan belgeler ve materyaller sergilenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Müzede, CHP'nin tarihi boyunca kullanılan belgeler ve materyaller sergilenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını yaptı. Partinin, 101 yıllık tarihi boyunca kullandığı, hatıra değeri taşıyan seçim afişleri ve müzikler, belgeler, materyaller ve eşyaların sergilendiği müzenin açılışında konuşan Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce böyle bir müzenin eksikliğini dile getirdiğini, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin de yıllarca uğraşarak, kendini vakfetmesi sonucu Bellek Müzesi'nin bugünlere geldiğini söyledi.

Müzede sergilenenlere dair davetlilere bilgi veren Özel, "Burada CHP'nin tarihi boyunca kullandığı seçim afişlerini, arzu ederseniz bütün seçim müziklerini dinleyeceksiniz. CHP'nin, o gün yasaların el verdiği oranda dağıttığı promosyonları, yaptığı kampanyaları göreceksiniz. Bu partinin bütün tarihiyle, bugünkü yönetiminin, yöneticilerinin, önceki genel başkanlarının ve tüm üyelerinin nasıl barışık olduğunu kendi yüreğinizde hissedeceksiniz" dedi.

Özel, konuşmaların ardından müzenin açılışını eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile kurdele keserek yaptı, davetlilerle müzeyi gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özgür Özel Politika Güncel

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi! Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? ÖSYM çöktü mü? 9 Eylül Pazartesi ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor, ne zaman düzelir? UEFA Nations League nedir? Umut Nayir hangi takımda oynuyor? Umut Nayir hangi kimdir, kaç yaşında mevkisi ne? Romanya Litvanya maçı hangi kanalda? Romanya Litvanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin'i gömen kim? Narini dereye bırakan itirafçı N.B. kimdir, resmi var mı? Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title