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CHP Genel Merkezi'nde 1 Mayıs İçin Dev Afiş

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CHP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla genel merkezine 'Ya adalet ya sefalet' yazılı dev afiş astı. Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, basın açıklaması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi binasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Ya adalet ya sefalet" yazılı dev afiş asıldı.

CHP'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıkları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, parti genel merkezinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde, parti binasına dev "1 Mayıs" afişi asıldı.

Afişte, "Ya adalet ya sefalet" yazısı yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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