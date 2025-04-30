CHP Genel Merkezi'nde 1 Mayıs İçin Dev Afiş
CHP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla genel merkezine 'Ya adalet ya sefalet' yazılı dev afiş astı. Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, basın açıklaması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi binasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Ya adalet ya sefalet" yazılı dev afiş asıldı.
CHP'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıkları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, parti genel merkezinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde, parti binasına dev "1 Mayıs" afişi asıldı.
Afişte, "Ya adalet ya sefalet" yazısı yer aldı.
Kaynak: ANKA / Güncel