CHP Genel Başkanına Yapılan Saldırıya Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanını böyle alçakça saldırılarla korkutabileceğini zannedenler ve onların tasmasını tutanlar büyük hüsrana uğrayacaklar. Halk burada, vicdan burada" ifadesini kullandı.

Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meydanlar, kalabalıklar, boyun eğmeyen cesur siyaset birilerini rahatsız ediyor çok belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanını böyle alçakça saldırılarla korkutabileceğini zannedenler ve onların tasmasını tutanlar büyük hüsrana uğrayacaklar. Halk burada, vicdan burada."