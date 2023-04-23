CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Torunları ile Buluştu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda; oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile bir araya geldi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda; oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu'nun ikizleri İpek ve Barış ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki makamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu'nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: ANKA / Güncel