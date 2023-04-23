CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Torunları ile Buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda; oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda; oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu'nun ikizleri İpek ve Barış ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki makamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu'nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu.