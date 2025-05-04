CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yumruklu Saldırıya Uğradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, buradaki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu da yaralamaktan sabıkasının olduğu belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.