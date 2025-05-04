CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yumruklu Saldırıya Uğradı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından bir saldırgan tarafından yumruklandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri ile alandan ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.
Henüz ismi bilinmeyen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel