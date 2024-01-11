CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e Teşekkür Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükerşen'in bundan sonra bir elinin Eskişehir'de bir elinin de Türkiye'deki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının üzerinde olacağını belirten Özel, birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini kaydetti.