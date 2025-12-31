CHP Genel Başkanı Özel, siyasilerin yeni yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, eski cumhurbaşkanlarını, CHP'nin eski genel başkanlarını ve bazı siyasi parti genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Özel, görüşmelerinde, sağlık, huzur, refah, barış ve adalet dolu bir yıl temennisinde bulundu.