CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Almanca Öğretmenleriyle Karşılaştı.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özel'in İzmir programında Bornova Anadolu Lisesi'nden Almanca öğretmenleri Asuman Ünal ile karşılaştı. Ünal, Özel'in Almanya'daki Sosyal Demokrat Partisi (SPD) kongresinde Almanca konuşmasına tam not verdi. Ünal, Öğrencileri Özel ve Soyer için "İkisiyle de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de 93 yıl önce katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarının anma töreninde Bornova Anadolu Lisesi'ndeki Almanca öğretmeni Asuman Ünal ile karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de öğretmenliğini yapan Ünal, Özel ve Soyer ile birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı'na geldi.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmeni Asuman Ünal'ın öğrencilik yıllarında iyi olduğunu söylemesi üzerine şöyle konuştu:

"Hocam yalan söyleme. Bornova Anadolu Lisesi'nde 1985'teki ilk almanca öğretmenim benim. Hazırlık, sonra da yıllarca okuttu. İlk Almancayı ondan öğrendim. İlk aldığım not 'ein viertel minus', çeyrek eksi verdi bana. Eksi bile alamadım yani. Dünyanın en disiplinli Almanca öğretmenidir, tam Alman disipliniyle"

ALMANCA ÖĞRETMENİ ÜNAL, ÖZEL'İN SPD KONGRESİNDEKİ KONUŞMASINA TAM NOT VERDİ

Genel Başkan Özel, öğretmeni Ünal'a Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) kongresinde Almanca konuşmasını beğenip beğenmediğini sordu. Ünal, "Beğendim, beğendim" yanıtını verdi. Özel bunun üzerine "Dört yerde hata tespit etmiş" deyince Öğretmen Ünal gülerek, "Bir iki yerde okuma hatası var, olur öyle" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asuman Ünal, Bornova Anadolu Lisesi'nin çok efsane öğretmenlerinden bir tanesidir, çok uzun yıllar. Bugün de Menemen'de karşılaştık. Hem benim hem Tunç Başkanın da okuldan öğretmenimiz olduğu için bugün birlikteydik. Kalabalıktan çekiniyor, 'seni meşhur edeceğim gel' dedim, geldi. Çok iyi bir Atatürkçü'dür. Biz bugünlere geldiysek onun sayesinde geldik. Her sene 24 Kasım'da -ilk başlarda telefonu yoktu, edindikten beri 4-5 yıldır- arıyorum. Bir eczane açılışında karşılaştık, her sene konuşuyoruz 24 Kasım'larda.

ÖĞRETMEN ÜNAL: İKİSİYLE DE GURUR DUYUYORUM

"İki öğrencinizin bugün bu konumda olması size ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlayan Ünal ise "Çok mutlu ediyor. Ama bizim öğrencilerimizin çoğu bu şekilde, hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Okulumuzla da gurur duyuyoruz, ikisiyle ayrıca gurur duyuyoruz" diye konuştu.