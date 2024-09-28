CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta Düğün Törenine Katıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan'ın oğlu Ege ve Reyyan çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan'ın oğlu Ege ve Reyyan çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Yazgan ve Kayserilioğlu ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.