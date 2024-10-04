CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Şantiyesini İnceledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile metro hattı şantiyesinin Ataşehir istasyonuna geldi.

Burada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve Raylı Sistem Projeler Müdürü Setenay Uludağ'dan projenin geçirdiği değişimler ve geldiği nokta hakkında bilgiler alan Özel, daha sonra şantiye alanında gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, metro hattı projesinde sona yaklaşıldığını ve hattın Finans Merkezi'ne de hizmet vereceğini belirterek, "Aslında yeterince tartışılmadan, İstanbul'a dayatılarak ve bir önceki yüzyılın ihtiyacı olarak düşünülen, yani fiili takasların yapıldığı, finans merkezlerinin, bankaların, bankerlerin aynı sokakta olduğu dönemlerin mantığıyla yapılmış bir proje. Özellikle orada yaratacağı yoğunluk, trafik yoğunluğu düşünülmeden yapılmış bir işti." diye konuştu.

Finans Merkezi'nin ilk denildiği zamanlarda açılması durumunda, oralarda çalışan kişilerin araçlarının yoğun olan trafiği çok daha zor duruma getireceğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Ben, (metro hattına) TBM'nin indiği gün de buradaydım. O zaman da anlatılmıştı. Hat, Finans Merkezi'ne yetiştiği takdirde büyük bir sorunu çözecek ve büyük bir kaosa engel olacak bir projeydi. Bir boyutuyla öyle ama diğer boyutuyla da dediği gibi Başkan'ın (Ekrem İmamoğlu), kuzeyden güneye çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak bir proje. Bu kadar hızlı ilerlemesi muhteşem."

Bu metro hatlarının TBMM'de kavgasını yaptığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonundaki kişisi, sonradan Ulaştırma Bakanı oldu. Sonra da bizi metro yapmamakla suçladı. Bu metroları kendisinin başlattığını söylüyordu. Biz, sizden aldığımız ilk verilerle, 'Yüzde 5'te bırakmışsınız. 3 sene boyunca hiç ilerlememişsiniz. Şimdi biz buna para, kaynak bulacağız, yapacağız.' diyorduk. Yüzünü kara çıkarmadınız CHP'nin. Dört dörtlük, övünç vesilesi bir iş oldu. Bu kadar hızlı ilerleyip, seneye de tam anlamıyla hizmete girecek olması büyük başarı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bir de çok güzel bir şey var. Bazı yerlere gittiğimizde insanlar son derece mutsuz çalıştığı yerde ve böyle asık, yorgun suratlarla… Burada üzerinde yelek, başında baret gördüğüm herkesin yüzünde güller açıyor. Bu, kurumun nasıl yönetildiğinin ve çalışanların memnuniyetinin, bir takım gibi adanmışlık ruhunun göstergesi."

"Önümüzdeki sene ekim-kasımda bu hattı İstanbul'umuza kazandırmış olacağız"

İBB Başkanı İmamoğlu ise metro hattının ihalesinin 2017'de yapıldığını söyledi.

Bu tarihten neredeyse 2,5 sene sonra projeye başlandığını ifade eden İmamoğlu, "Aslında durağan olan şantiyeyi hiç durmadan bugüne kadar taşıdık ve inşallah önümüzdeki sene bu aylarda, ekim-kasım aylarında bu hattı İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." dedi.

İnceleme gezisinde, CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de yer aldı.