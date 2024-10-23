CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası Doğu turunu sonlandırdı

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tusaş'taki terör saldırısı nedeniyle altı günlük Doğu turunu ilk gününde sonlandırarak Ankara'ya dönüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını bulunduğu Diyarbakır'daki programı sırasında canlı yayında öğrendi. Özel, ilk değerlendirmesinde süreci yakından takip edeceklerini ve terörü kimden gelirse gelsin lanetlediklerini bildirdi. Özel, ardından Diyarbakır'daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara'ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara'da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

Toplantı Özel, Ankara'ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ'a gitmesi kararı alındı. Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili de bilgi aldı.