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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin kurtuluşu 'Türkiye İttifakı'nda

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'de 'toplumsal ittifakın' önem kazandığını ve ülkenin kurtuluşunun ' Türkiye ittifakında' olduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezinde açıklama yapmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Özel, seçim kampanyası boyunca gazetecilerin de çok önemli bir görev yaptıklarını belirterek teşekkür etti. "Türkiye İttifakı"nın bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Hem size hem bütün  televizyonların çok değerli muhabirlerine kameramanlarına çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz efor sarfettiniz. Çok önemli bir iş yaptınız. Bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu seçim başarısı Türkiye'de siyasi ittifakların yorulduğunu tükendiğini ancak toplumsal ittifakın önem kazandığını gösteriyor. Türkiye ittifakı kazandı. Türkiye ittifakını gücünü milletten rengini bayraktan alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye İttifakı'nın CHP'nin kurucusu olduğu Türkiye İttifakı'na büyük bir marj verdiler. Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'ndadır. Türkiye ittifakı bundan sonra güçlenerek devam edecektir. Milli takımın gol attığına sevinen filenin sultanları ile hıçkıra hıçkıra Milli Marş söyleyen 81 ildeki tüm vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye İttifakı onların başarısıdır. Sonuçlar kesinleşene kadar genel merkezden takip etmeye devam edeceğim."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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