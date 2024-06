CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtımında konuştu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin hazırladığı "Kuşatma" kitabının TBMM'deki tanıtım toplantısında; "Her meslek kutsal ama dünyanın bir yanındaki baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için canını vermeyi göze almak her türlü kahramanlığın üzerindedir. Buraya katılan tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini söylemiş olması Filistin davasına güç, TBMM'nin demokratik yaklaşımı anlamında da önemli kazanım olmuştur" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin hazırladığı Habercilerin Kaleminden "Gazze Ablukası"nı konu alan "Kuşatma" kitabının tanıtım töreni TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel, törende özetle şunları söyledi:

"Bu zulmün bir an önce sona ermesini temenni edelim. Filistin meselesi ile ilgili iki önemli gönül bağımız vardır. Bir tanesi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarında verdiği kahraman mücadeleye öykünerek büyürüz hepimiz. 7 Ekim'den bugüne Filistin'de 38 bin can kaybedildi. 137 gazeteci meslektaşınız da Filistin'de hayatını kaybetti. Her meslek kutsal ama dünyanın bir yanındaki baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için canını vermeyi göze almak her türlü kahramanlığın üzerindedir. Bir büyük mücadeleyi hep birlikte Filistin'in tanınması için veriyoruz. Hala 150'ye yakın ülkenin Filistin'i tanıması için atılması gereken adımlar vardır. Bu çağrıyı sözümüze kıymet veren dünyadaki tüm siyasi akrabalarımıza, büyükelçilere bir kez daha tekrar etmeyi borç biliyorum. Buraya katılan tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini söylemiş olması Filistin davasına güç, TBMM'nin demokratik yaklaşımı anlamında da önemli kazanım olmuştur."