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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan'ı anma mesajı paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı vefatının 15. yılında saygıyla anarak, çağdaşlaşma idealine sahip çıkacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı vefatının 15. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren Türkan Saylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkan Saylan Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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