CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile aradı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile aradı. Özel, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor""dedi. Özel, bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade etti. Yaşananları "rezalet" olarak nitelendiren Özel, Meclis Başkanı'ndan artan şiddete dur demesini bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis'teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.