CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taziye Çadırında Vatandaşlarla Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti ve vatandaşlarla bir araya gelerek yemek yedi.
ÖZEL, CUMHURİYET MEYDANI'NDA KURULAN ÇADIRDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada Zeyrek için kurulan taziye çadırında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Özel, vatandaşlarla yemek yedi, ardından taziyeleri kabul ettikten sonra alandan ayrıldı.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel