CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan Tevetoğlu'na Taziye İletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA / Güncel