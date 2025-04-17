CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan Tevetoğlu'na Taziye İletti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.