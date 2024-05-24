Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları'nın Mitingine Destek Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun İstanbul'da yapacakları mitinge destek vereceğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini duyurdu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel İstanbul Politika Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title